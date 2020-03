La décision n’est pas encore définitive - il doit encore consulter quelques spécialistes - mais Olivier Deschacht (39 ans) risque fort d’être opéré de l’épaule.

Pour la deuxième fois en l’espace de quatre mois, l’épaule du défenseur s’est déboîtée. L’accident s’est produit en fin de première mi-temps, samedi à Anderlecht, mais Deschacht a absolument voulu jouer la seconde période, catastrophique pour son équipe. Ce dimanche, il aurait dû disputer son 500e match de championnat face au Standard. Cet énième jubilé sera simplement reporté, car le Gantois ne compte pas pour autant mettre fin à sa carrière. Quant à Zulte Waregem, il tient parole et lui offre un nouveau contrat d’un an. S’il se fait opérer dans les prochains jours, il serait rétabli en août et ne louperait donc que les playoffs 2. Son club préfère qu’il passe sur le billard, pour qu’il retrouve tous ses moyens en vue de la prochaine saison. Y. T