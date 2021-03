Dimanche, Olivier Deschacht aura 40 ans, 1 mois et 5 jours. Un âge de pensionné pour un footballeur. Sauf qu’il n’est pas encore dans le top 5 des joueurs les plus âgés de notre D1. Chez les joueurs de champ, son T2 Timmy Simons reste le n°1 - il avait 1 an et 4 mois de plus que Deschacht - alors que le record absolu est détenu par l’ex-gardien Ratko Svilar.

Lors de ses deux précédentes visites au stade d’Anderlecht où il a joué pendant 17 saisons en équipe A, Deschacht a connu des émotions très extrêmes...