Deschacht fête ses 40 ans: “Je n’ai pas encore décidé si j’arrête ma carrière” Division 1A Y. T. Olivier Deschacht fête ses 40 ans ce mardi. © Ennio Cameriere

Il n’a pas encore décidé si c’est sa dernière saison. “Au Nouvel An, j’étais sûr à 99% que j’arrêterais”, dit Deschacht. “Mais après chaque victoire, Francky Dury et mes coéquipiers me demandent de continuer. J'hésite. Ce sera la décision la plus difficile de ma vie. Mentalement, j’ai connu des moments difficiles, cette saison. Mais physiquement je me sens encore au top, ce qui est un miracle.”