Deschacht n'a donc pas encore signé à Zulte. "C'est normal que le club veut être certain que j'ai encore le niveau. N'oubliez pas que je n'ai plus joué depuis plusieurs mois. Mais j'ai beaucoup couru ces derniers mois, je suis fit. Je me suis bien débrouillé à l'entraînement, face à des gars qui sont en fin de préparation.





Ce samedi, je jouerai déjà un bout de match contre Willem ll. Cela a été très vite. Zulte m'a appelé jeudi à 17 heures et j'étais attendu au club ce matin.





Bien sûr que j'étais surpris. Je veux saisir cette opportunité des deux mains. J'espère vraiment être utile avec mon expérience."





Deschacht confirme que Zulte l'a voulu dans le passé. "Ils ont essayé en 2011 quand je passais une période difficile à Anderlecht. Et la saison passée après le départ de Derijck. Mais j'avais signé à Lokeren la veille."