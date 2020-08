Certains clubs n’ont pas encore débuté leur mercato que Genk a déjà déboursé 12 millions pour s’attacher les services de Cyriel Dessers (attaquant venu d’Almelo), Daniel Munoz (arrière droit arrivé de l’Atlético Nacional) et Gerardo Arteaga (arrière gauche en provenance de Santos Lugana, il reste quelques détails administratifs à régler). "Si on a travaillé vite, c’est parce que les manquements étaient clairs", explique Dimitri De Condé, le directeur sportif du Racing depuis la Luminus Arena. "On discute encore sur la possibilité de transférer un médian offensif capable d’apporter de la créativité. On avait des problèmes la saison dernière. On les a identifiés et on essaie de les résoudre", sourit-il, le masque à peine retiré.

(...)