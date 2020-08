Depuis le départ d’Ally Samatta à Aston Villa en janvier, Genk cherchait un véritable numéro 9 pour mener sa ligne d’attaque. Certes, Hannes Wolf disposait déjà de deux éléments pour cette position avec Paul Onuachu et Stephen Odey. Mais, du haut de ses 2,01 m, le premier affiche un profil atypique qui ne convient pas à tous les scénarios et le second n’est pas encore parvenu à convaincre.