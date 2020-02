Brugeois et Carolos se sont arrêtés au micro de Proximus pour réagir à la victoire des Brugeois, acquise grâce à un but discutable. Voici leurs réactions.

Dorian Dessoleil : "On perd le match sur une décision arbitrale. On a réussit à faire jeu égal avec Bruges, ce que peu d'équipes arrivent à faire. On leur a mis le doute en deuxième mi-temps. Il faut garder le positif mais c'est tout de même trois points perdus. Dennis ne joue pas la balle, il me l'a même dit après. Quand tu ne joue pas la balle, il y a faute. Si tu es poussé dans le dos, tu es déséquilibré et tu tombes, c'est normal."

Nicolas Penneteau : "C'est frustrant car on a été bousculé en début de match mais ce sont des choses qui arrivent. Je pense vraiment qu'il y a faute. C'est important puisque cela décide de la suite même si on aurait pu marquer après. C'est difficile à avaler puisqu'on y a mis beaucoup d'énergie."

Clinton Mata : "Je pense que c'est une victoire méritée. Le but nous a donné de la confiance en première mi-temps pour jouer plus haut et étouffer l'adversaire. En deuxième mi-temps, on a un tout petit peu été mis en difficulté à cause d'un changement tactique de Charleroi. On aurait du tuer le match surtout dans une rencontre comme celle-là. On peut être heureux avec les trois points."

Simon Deli : "C'est très important de ne pas avoir encaissé, c'est une bonne chose pour la confiance. On va essayer de continuer comme cela jusqu'à la fin de saison. J'évite de parler de l'arbitrage. Il y a des faits de jeu sur lesquels l'arbitre peut mieux faire mais il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, cela nous a souri, on fait avec."

Karim Belhocine : "Malgré la défaite, on s'est bien battu. On a montré notre solidarité et qu'on pouvait se mesurer aux bonnes équipes comme Bruges. Le but a changé la physionomie du match et nous a obligé à changé certaines choses directement. Cela me fait de la peine car les joueurs se sont bien battus. Quand il y a faute, il y a faute, c'est tout et moi je dis qu'il y a faute. On a eu des occasions en deuxième mi-temps mais on n'a malheureusement pas mis de but. C'est dommage. Indépendamment des faits d'arbitrage, ce qui m'a énervé, c'est la façon de parler avec mes joueurs. Les 22 acteurs ont la même valeur.

Philippe Clément : "Le match était difficile au vu des qualités de Charleroi et de la tactique de Belhocine. On a eu du mal à ouvrir le mur de Charleroi, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. C'est normal qu'on ait eu plus de problèmes en seconde mi-temps. Charleroi devait faire quelque chose puisqu'il était mené. Mis à part un bon arrêt de Mignolet, ils n'ont pas eu grand chose d'autre. On était moins frais aujourd’hui, deux jours et demi après le match contre Manchester United."