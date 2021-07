Wesley Alen, qui officie en Jupiler Pro League, et Raf Eerdekens, qui arbitre en D1 Pro League, n'ont pas satisfait aux tests physiques, mais auront la possibilité encore de les passer le 24 août. Wesley Alen, 30 ans, est semi-professionnel depuis 3 saisons. Ce Limbourgeois arbitre en Jupiler Pro League depuis août 2017. Raf Eerdekens, Limbourgeois lui aussi, évolue comme assistant en D1B. Ce stage organisé par le Professional Refereeing Department de la fédération belge de football rassemblent les arbitres actifs en Jupiler Pro League et en 1B Pro League à Tubize. Ils ont passé leurs tests physiques ainsi que théoriques lundi. "Tous les arbitres et arbitres assistants présents ont réussi la partie théorique. Pour ce qui est des tests physiques, ils ont été couronnés de succès pour tout le monde, à l'exception de Wesley Alen (arbitre en Jupiler Pro League) et Raf Eerdekens (arbitre assistant en 1B Pro League)", a communiqué l'Union belge. "Ces deux officiels de matches auront la possibilité de les repasser le mardi 24 août. Ces deux tests (physiques ainsi que théoriques) doivent être nécessairement réussis pour pouvoir arbitrer dans notre football professionnel".