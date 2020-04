C’est le résultat d’une enquête menée auprès des joueurs de D1A et D1B par la FIFPRO.

Le métier de footballeur professionnel est très souvent envié. Mais on ne va pas le cacher : il l’est un peu moins pendant cette période de coronavirus. Pas d’entraînement, pas de match, les joueurs de Pro League sont réduits au strict minimum : une séance à domicile dans la mesure du possible, en respectant les consignes sanitaires. Une sorte de télétravail pour sportifs.

Mais les joueurs ont envie de pouvoir exercer leur métier à nouveau en reprenant les entraînements. C’est ce qui ressort d’une enquête menée auprès des joueurs de D1A et D1B (deux par équipe) par la FIFPRO, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, et le docteur Vincent Goutterbarge.

Elle indique que 65 % des joueurs de Pro League aimeraient effectuer leur retour à l’entraînement collectif, en petit groupe et en respectant les mesures d’hygiène (comme c’est, par exemple, le cas au Borussia Dortmund d’Axel Witsel et Thorgan Hazard, en Allemagne, depuis le début de la semaine).

L’étude ne s’arrête pas là. Elle met également en exergue les inquiétudes des footballeurs par rapport à la situation actuelle puisque près d’un quart (23 %) des joueurs sondés se dit inquiet concernant leur futur en tant que joueurs professionnels.

Mentalement, la crise actuelle n’est pas évidente à gérer pour les joueurs qui évoluent en Belgique mais ces derniers estiment être bien encadrés. 82 % d’entre eux estiment en effet que les ressources/supports mis à disposition par les clubs et la fédération sont suffisants.

Mais certains ont plus de mal à faire face à la situation que d’autres. 3 % des joueurs sondés présentent également des symptômes de dépression modérée à sévère tandis que 15 % des joueurs pros en Belgique souffrent d’anxiété modérée à sévère suite à la situation actuelle. C’est plus que pendant une période normale et cela montre que, comme de nombreux travailleurs de notre pays, les joueurs professionnels n’espèrent qu’une chose : que la situation globale revienne à la normale et qu’ils puissent reprendre leur activité.