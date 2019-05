Genk peut devenir champion de Belgique de football ce jeudi sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht (20h30) s'il obtient un meilleur résultat que son plus proche concurrent, le Club de Bruges, qui se déplace lui simultanément au Standard dans cette 9e journée des playoffs I. Dans cette éventualité, les hommes de Philippe Clement ne pourront plus être rejoints et offriront un quatrième sacre national au club limbourgeois. En perdant 3-2 à Bruges dimanche, les Genkies ont laissé filer leur première balle de sacre. Mais le Racing compte encore trois longueurs d'avance sur les 'Gazelles' alors qu'il ne reste que six unités à distribuer.

Jeudi soir, Genk pourrait fêter son quatrième titre après ceux de 1999, 2002 et 2011. Il viendrait récompenser l'année exceptionnelle des Limbourgeois, restés en tête durant pratiquement toute la phase classique.

Si les Limbourgeois n'obtiennent pas un meilleur résultat que Bruges, tout se jouera lors de l'ultime journée dimanche, qui verra Genk accueillir le Standard et le Club défier l'Antwerp au Jan Breydel.

A noter que Genk, vainqueur 0-1 à Anderlecht en phase classique, reste sur une série de cinq victoires de rang contre le RSCA.

Pour maintenir le suspense jusqu'à l'ultime journée de la compétition, le Club Bruges doit donc bien prester en déplacement au Standard de Liège, qui reste sur quatre défaites de rang.

Le dernier match de cette 9e journée voit La Gantoise se déplacer à l'Antwerp.





Les compos:

La Gantoise: Kaminski, Asare, Plastun, Bronn, Souquet, Esiti, Verstraete, Odjidja, David, Kvilitaia, Sorloth

Suivez les trois rencontres avec notre multilive:

: Ochoa, Goreux, Laifis, Kosanovic, Fai, Cimirot, Oulare, Marin, Lestienne, Miangue, Bastien: Horvath, Mata, Mechele, Denswil, Dennis, Rits, Amrabat, Diatta, Vormer, Vanaken, Wesley: Didillon, Appiah, Kara, Cobbaut, Bornauw, Kums, Trebel, Saelemaekers, Verschaeren, Bolasie, Santini: Vukovic, Uronen, Lucumi, Dewaest, Maelhe, Berge, Heynen, Malinovskyi, Trossard, Ito, Samatta: Bolat, Arslanagic, Van Damme, Borges, Opare, Haroun, Refaelov, Govea, Baby, Mbokani, Ze