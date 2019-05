En vingt minutes, le château de cartes limbourgeois s’est effondré. "Mais que ce soit en première ou en seconde période, nous n’avons pas été bons. Bruges non plus d’ailleurs. Nous avons manqué d’agressivité, avec trop peu de pressing", soulignait Sébastien Dewaest après la défaite.

Malgré cela, les Limbourgeois auraient pu revenir en fin de match. "Quand Bruges marque, ses joueurs se réveillent toujours à domicile. Ils ont une énergie supplémentaire. Puis ils ont loupé ce penalty, ce qui nous a maintenus dans la rencontre et on frappe le poteau en fin de match. On avait dit à la pause qu’il fallait se donner encore plus et on n’a pas été capable de le faire. Au contraire de notre adversaire qui a gagné presque tous les seconds ballons", regrette le solide défenseur.

Selon lui, les Genkois ne vont pas s’effondrer, après ce revers. "Nous réalisons une saison extraordinaire. Il reste deux journées, il faut tout donner. Comme on l’a répété, nous n’étions pas favoris. Nous ne l’avons jamais été mais on a assez de maturité pour aller chercher ce titre. La pression ? On en a eu durant tout le championnat. Les gens ont dit qu’on allait craquer, mais cela n’a pas été le cas."

Le défenseur limbourgeois aurait pu être le héros de son équipe, avec le but inscrit en début de match. "On a eu la chance de marquer assez vite, c’était le scénario idéal. Mon but ? La balle est venue et je ne me suis pas posé de question. C’est plutôt une belle réalisation. Cela aurait été magnifique que mon but soit celui du titre. J’ai maintenant marqué contre chaque équipe des playoffs 1. Mais là, il ne sert à rien", déplore-t-il.

Les Limbourgeois se déplaceront ce jeudi à Anderlecht, avant de recevoir le Standard. "Je pense que la course au titre va se terminer lors de la dernière journée. Et puis, au final, ce serait encore plus beau de terminer le boulot à domicile, pour notre dernier match. Ce serait comme un conte de fées. Nous avons encore notre sort entre nos mains et nous allons tout donner pour réaliser un six sur six" , conclut Sébastien Dewaest, toujours aussi confiant quant aux chances de voir son équipe fêter le titre le week-end prochain, au plus tard.