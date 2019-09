Comme d’habitude lorsqu’il revient à Charleroi, les oreilles de Sébastien Dewaest ont sifflé pendant tout le match suite aux "chants à sa gloire" entonnés par la T4 du Sporting. Ce qui n’a pas perturbé le défenseur du Racing qui s’est quand même trouvé impliqué dans les deux buts de Charleroi.

D’abord en remettant une balle trop courte de la tête à son gardien, ce qui engendra le penalty transformé par Morioka, puis en n’étant pas capable de contrer Shamar Nicholson sur le 2-0. "Dans l’ensemble, je pense qu’on a maîtrisé le match", expliquait l’ex-joueur de Charleroi. "On a eu la possession du ballon pendant les deux mi-temps. Malheureusement les Zèbres ont deux opportunités lors des 45 premières minutes et ils marquent sur ces deux occasions. En ce qui concerne notre jeu, je trouve qu’il n’y avait pas assez de mouvements et de pressing. C’était mieux en seconde période, comme à Bruges, mais comme l’a dit l’entraîneur à la fin de la rencontre, il faut afficher cette mentalité dès le coup d’envoi. Et pas donner l’avantage à l’adversaire puis courir derrière le score."

Ce qui a coûté au Racing une troisième défaite cette saison en championnat. "Quand on a fait 2-1, on a senti que Charleroi a reculé en fermant l’axe. Donc on a essayé de jouer plus avec des centres pour profiter du gabarit d’Onuachu (NdlR : 2m01). Mais on n’est pas parvenu à recoller au score. On savait que c’était difficile de venir chercher quelque chose à Charleroi. Pourtant, il y avait la possibilité de prendre un point mais on a manqué de lucidité à la finition."

Et sur deux actions défensives aussi…