L’ailier gauche de l’Antwerp a souhaité faire le point. Ses relations avec Lucien D’Onofrio, László Bölöni et Ivan Leko, son image dans l’opinion publique, son avenir (en Belgique "dans un club du top 6"), le Camerounais s’est confié en exclusivité.

Je tiens à dire qu’il n’y a jamais eu de problème Lamkel Zé à l’Antwerp. Quand on me respecte, je respecte en retour, mais Leko ne m’a pas respecté." Pour évoquer son cas personnel, de sa propre initiative, Didier Lamkel Zé est aussi direct que sur le terrain.

Absent de la liste européenne d’Ivan Leko et sans apparition avec les A depuis début octobre, le Camerounais passe le temps en "binge-watchant" des séries ou du foot et en jouant à la console, mais aussi en courant dans les bois près de chez lui à Deurne pour s’entretenir. "Ma tête n’est plus trop à l’Antwerp, mais je me sens tranquille. On me dirait même de m’entraîner avec les U14, cela ne me poserait aucun souci", glisse l’auteur de onze buts et neuf assists pour le matricule 1, ainsi que de quelques gros titres dans les journaux.

(...)