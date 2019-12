La sueur perle le long de son visage giflé par ses longues tresses. Dieumerci Ndongala est à bloc sur le tapis de course et monte largement au-delà des 20 km/h. Depuis qu’il a été écarté de Genk dimanche passé pour "manque d’implication et d’intensité à l’entraînement", le Bruxellois a rappelé son ancien coach et ami Guelor Luabeya.

Les deux hommes ne chôment pas. Didi enchaîne les exercices d’explosivité et de renforcement musculaire dans une salle bruxelloise. Un moyen de se vider la tête et de rester prêt physiquement pour rebondir dans un nouveau club cet hiver.

Quand avez-vous repris les entraînements et pourquoi vous retrouve-t-on dans une salle du nord de Bruxelles ?

"Depuis lundi, je travaille individuellement. Simplement, car je n’ai plus le droit de m’entraîner avec l’équipe. On m’a donné la possibilité d’aller dans le noyau B ou de travailler de mon côté. Je connaissais bien le boulot de Guelor, j’ai donc préféré bosser avec lui près de la maison. J’en ai besoin. J’essaie d’avoir la même charge de travail que ce qu’on aurait fait à l’entraînement. Le préparateur physique m’a donné un programme de course aussi."

