Il n’y a certainement qu’en Belgique qu’on peut voir cela. Relégué au terme du défunt exercice, un club figure en tête de la même division la saison suivante. Ce club n’est autre que Waasland-Beveren.

"Dès le début, on était convaincus d’avoir une chance de s’en sortir étant donné que les verdicts sportifs n’étaient pas définitifs à 100 % (NdlR: Waasland-Beveren pointait à deux points de la 15e place alors qu’il restait une journée à disputer)", rembobine le président Dirk Huyck. "On estimait inacceptable que les autres clubs de Pro League décident de notre futur sur tapis vert. Notre point de vue était simple : on n’avait pas eu la possibilité de quitter la lanterne rouge comme le Cercle Bruges les semaines précédentes. On est du coup contents que la justice ait pris la décision, logique, de ne pas suivre la Pro League."

(...)