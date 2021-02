Dix choses à savoir sur Raphael Holzhauser, "vice-Soulier d’or" et moteur des Anversois.

De Raphael Holzhauser, on connaît ses stats folles, sa calvitie naissante, sa spectaculaire patte gauche, les chaussettes baissées et son titre de "vice-Soulier d’or", échouant derrière Lior Refaelov, il y a un mois. Mais il y a bien d’autres choses à savoir sur le joueur le plus décisif de Pro League cette saison.

(...)



(...)