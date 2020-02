Division 1A Droits télé: décision reportée au 21 février Rédaction

Ce vendredi, une assemblée générale extraordinaire de la Pro League devait attribuer les droits télé de la D1A et de la D1B pour la période allant de 2020 à 2025.

Toutefois, aucun accord n'est intervenu au niveau de la répartition de ces droits télé entre les clubs. Si les grands clubs semblent d'accord, les "petits" n'ont pas fini de défendre leur part du gâteau. Une nouvelle assemblée est programmée au 21 février et il faudra donc attendre deux semaines supplémentaires pour connaitre le nouveau détenteur de ces droits. Une seule chose a été confirmée à ce stade par Pierre François, directeur général de la Pro League: la barre symbolique des 100 millions d'euros a été franchie, incluant les droits internationaux.



Ce même Pierre François a glissé en conférence de presse une "observation personnelle": "J'ai parfois le sentiment qu'il est de plus en plus difficile de voir l'intérêt individuel des clubs céder le pas à l'intérêt collectif. Compte tenu des offres reçues, je trouve cela dommage." Et de conclure: "J'espère que d'ici le 21 février, ce propos pessimiste sera démenti. Car un tel contrat ne se refuse pas."