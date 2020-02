Eleven, ou le trio Proximus/Voo/Telenet ? Peu importe, in fine, qui raflera la mise des droits du foot pour près de 100 millions : en bout de course, les trois opérateurs/diffuseurs sont indispensables à l'équation économique du marché. Trois larrons qu'Orange, qui pèse 258.000 clients convergents aujourd'hui, pourrait éventuellement rejoindre.

C'est la dernière ligne droite. Selon toute vraisemblance, c'est ce vendredi que la Pro League décidera de l'avenir télévisuel du football belge durant les cinq années à venir. Après le retrait plus que probable de MédiaPro, acteur intermédiaire qui a pris la facheuse habitude de disrupter la plupart des marchés où il est passé (dernier exemple : le groupe espagnol de Jaumes Roures a raflé les plus gros lots de la Ligue 1 française), deux camps se font face : d'un côté le pôle traditionnel composé des opérateurs-éditeurs (Proximus, Voo, Telenet), de l'autre le petit poucet qui a très vite grandi, Eleven Sports Network, déjà détenteur des droits, entre autres, de la Liga espagnole et de la Bundelisga.

Pour la chaîne sportive, débarquée sur le marché belge en 2015, la dernière négociation en date s'était soldée par un échec. Il semble que l'appétit vorace que manifeste le groupe, et son ambition de devenir l'acteur majeur des sports en Belgique, se témoigne par la remise d'une offre qui devrait frôler les 100 millions d'euros, pour un contrat qui, on le rappelle, voit sa durée augmenter : on parle de cinq saisons de compétition.