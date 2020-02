Division 1A Droits télé: l'Antwerp veut être considéré comme un grand, Pierre François utilisera "tous les moyens pour faire respecter une vente collective" N. Ch.

Découvrez les réactions des principaux protagonistes après l'annonce du retrait de l'Antwerp et La Gantoise des droits télé. Paul Gheysens, le président de l'Antwerp, n'admet pas que son club puisse être considéré comme un "petit club". "Nous sommes armés pour jouer un rôle important dans la compétition. Le Club de Bruges est actuellement au-dessus mais nous ne devons pas être considérés comme inférieurs aux autres clubs du top. Nous attirons le même nombre de téléspectateurs, ils doivent donc aussi nous traiter comme un club de haut niveau" a-t-il notamment justifié à nos confrères du Nieuwsblad.



De son côté, la direction gantoise reste silencieuse pour l'instant. Mais Michel Lecomte, responsable sport de la RTBF, délivre cette explication au bras de fer engagé par les Buffalos: "La Gantoise est proche de Telenet, qui dans la configuration actuelle est évincé de l'offre classique. Telenet tente donc par tous les moyens de rester dans la course en multipliant les contacts avec les représentants des clubs impliqués".



Le président de la Pro League Peter Croonen a pour sa part regretté "que nous n'ayons pas pu saisir ce moment historique. Entre la barre des cent millions d'euros et le fait que le foot féminin soit impliqué dans l'appel d'offre pour la première fois... Le retrait de Gand et l'Antwerp rend la chose très complexe, et le temps presse." L'homme espère toujours résoudre le problème pour aboutir à une vente collective de ces droits. Il précise aussi que ce retard pris par ce dossier impactant pour les finances de certains clubs pourrait "mettre en péril l'obtention de certaines licences".



Enfin, Pierre François (directeur général de la Pro League) semble déterminé dans ses propos relayés par le Nieuwsblad: "Le temps de la médiation et de la négociation est révolu. La direction de la Pro League utilisera tous les moyens pour faire respecter une vente collective. Je suis au moins satisfait du fait que les trois clubs les plus attractifs pour les médias se soient accordés (Bruges, Anderlecht et le Standard, NdlR). Nous étudierons avec Eleven Sports les mesures à prendre dans l'intérêt du football belge."