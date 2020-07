Le monde des diffuseurs de sport n’a pas échappé à la crise. Comme dans d’autres secteurs, l’une des manières de tenir le coup est de mutualiser les forces : c’est ce que viennent de faire l’ogre espanol Mediapro et Eleven Sports, qui viennent d’annoncer un accord de collaboration.

Les deux groupes médias vont collaborer sur plusieurs projets internationaux et notamment sur la Pro League, dont Eleven vient d’acquérir les droits pour 103 milions par an. Mediapro va aider Eleven à vendre les droits du foot belge à l’international et à lancer ses chaînes dédiées à la Pro League. Mais la compagnie espagnole va, surtout, assurer la captation et la production des matchs de Pro League.

(...)