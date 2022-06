Actuellement, les clubs de Jupiler Pro League bénéficient d'un statut protégé en 16es de finale pour leur entrée en lice dans la compétition et ne peuvent pas s'affronter. Un statut que les clubs vont perdre avec l'intronisation du nouveau format du championnat dès la saison 2023-2024. Les formations de Jupiler Pro League pourraient donc ainsi s'affronter dès les 16es de finale.

"Cela donne une plus grande chance aux petits clubs d'aller loin et d'écrire une histoire comme la Coupe peut offrir", a déclaré Parys qui a aussi précisé que les clubs engagés en Europe ne feront leur entrée qu'en huitièmes de finale et que les demi-finales se joueront en un seul match.