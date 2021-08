Le père de Romelu a marqué l’histoire de Seraing, un peu moins celle d’Ostende.

Pour les plus jeunes, Lukaku, c’est d’abord Romelu. L’attaquant des Diables rouges vient de signer, à seulement 28 ans, à Chelsea pour un nouveau montant record.

Mais on oublie parfois que son père, celui qui lui a donné son prénom - Roger Menama Lukaku (Ro-Me-Lu) -, a aussi été un buteur habile dans notre championnat. Dans des clubs moins prestigieux, certes, et à une autre époque.

Ce samedi, le match entre Seraing et Ostende, la formation où il a explosé et son dernier club, sera certainement suivi par l’ancien attaquant, aujourd’hui âgé de 54 ans et qui se fait bien discret ces derniers temps.