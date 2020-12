Alex Teklak préface le duel important en Ligue des Champions cette semaine entre la Lazio et Bruges et débriefe également le très bon match de Genk face à l'Antwerp.

1. Les Blauw en Zwart doivent jouer le coup à fond.

"À la Lazio, les Brugeois n’ont rien à perdre. Ils avaient surpris au Zénit, pourquoi ne pourraient-ils pas le faire à Rome ? Contrairement à Dortmund, qui est une équipe très rythmée, la Lazio pratique un jeu plus posé et plus axé sur l’organisation. Le 3-5-2 d’Inzaghi fonctionne bien. Mais ce n’est pas du tout compromis, Bruges a de réelles chances de s’imposer. En espérant que les Blauw en Zwart n’aient pas à regretter le nul du match aller lors duquel ils avaient affronté une Lazio déforcée et avaient eu leurs occasions."

(...)