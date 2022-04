1. "Kompany a raison : l’Union SG a été plus rusée." "Les Unionistes savaient que les Mauves se replaçaient lentement sur les coups francs. Ils ont dû travailler là-dessus, sur l’exploitation de l’espace entre Wesley Hoedt et Bogdan Mykhaylichenko (ou Sergio Gomez). À ce titre, je rejoins Vincent Kompany dans les propos qu’il a tenus après la rencontre, même si son discours sera différent dans le vestiaire. Les hommes de Felice Mazzú ont joué de manière plus rusée et ont profité d’une certaine passivité et naïveté anderlechtoise. (...)