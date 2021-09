1 Ce n’est pas qu’une question de réussite qui a boudé le RSCA. "Le match n’était pas contrôlé, d’un côté comme de l’autre. C’était une rencontre de transition, hachée et débridée. Ce qui offre naturellement du spectacle. Il n’y avait pas d’attaque posée. Ostende était dans un bloc d’attente prêt à profiter d’une erreur du Sporting. Les Anderlechtois ont, eux, essayé d’avoir la mainmise sur le jeu. Ils n’ont pas profité de leurs attaques rapides. Ils ont eu les occasions. Je ne pense pas que ce ne soit qu’une question de réussite qui les a boudés. Il y a aussi une question de qualité devant le but. Même si Hubert a sorti un grand match aussi."

2 Quand il est difficile de tracer une ligne de hors-jeu, donnons l’avantage à l’attaque. "Je ne sais pas ce qu’on fait sur le but annulé de Refaelov pour hors-jeu. Parfois on accorde, parfois pas. Je ne sais plus sur quel pied danser. Il faut arrêter. Ce n’est pas professionnel. C’est une situation qui porte à l’interprétation. Alors qu’il ne faut justement pas interpréter… Il est grand temps qu’on investisse dans la 3D. Personnellement, quand il y a une difficulté à tracer une ligne, je trouve qu’il faut laisser l’avantage à l’attaque."