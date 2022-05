1 "Le contexte va pousser Bruges vers l’avant." "La question est de savoir où Schreuder va installer son bloc. Est-ce qu’il décidera de rester prudent comme dimanche ? Ils sacrifieraient leur jeu en se disant que tant qu’ils ne perdent pas, ils seront gagnants… Ou est-ce qu’il choisira de positionner son bloc très haut sur le terrain ? Cela créérait plus d’espaces pour les Bruxellois. Avec le public qui pousse à domicile, ce sera difficile de refuser le jeu. Le contexte va pousser Bruges vers l’avant. Le fait que les supporters seront présents, au contraire du match en janvier, change complètement la donne. Le public va jouer un rôle envers son équipe mais aussi envers l’adversaire et vis-à-vis des arbitres. Ce n’est pas un détail quand on connaît l’ambiance hostile qui peut être installée. La gestion de la pression sera importante dans les deux camps."