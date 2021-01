© Montage (Bernard Demoulin et Belga)

Bruges et son nouvel attaquant, le Standard de Mbaye Leye, Mouscron qui est en train de se sauver et les comportements scandaleux de Courtrai et Genk... Notre consultant Alex Teklak fait le point.

1. Tout le monde est irrégulier sauf Bruges

"En début de saison, le Club a perdu des points mais les Brugeois ont rectifié cela. Ils profitent de l’irrégularité dans les prestations de leurs concurrents. Si cela continue, ils seront champions avant les play-offs 1. La compétition est homogène. Pour se sauver, il faudra prendre beaucoup de points, contrairement aux autres années. Ce n’est pas normal que nos ténors ne soient pas en tête. [...]"

(...)