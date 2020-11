1 Personne ne voulait perdre.

"On a senti des deux côtés que l’important était de ne pas perdre. Pour caricaturer un peu, Anderlecht ne pouvait jouer et le Standard ne voulait pas. Surtout en première période. Anderlecht ne trouvait jamais la bonne combinaison en phase de construction car leur seul homme libre était le gardien, qui ne faisait pas les bons choix à la relance. Il y avait un souci dans la reconnaissance des situations. Cela a été mieux en seconde période et une bonne relance de Wellenreuther a amené le but annulé de Vlap. Côté rouche, le mot d’ordre était organisation. Les Liégeois ont tenté de partir en contre à quelques reprises mais cela manquait de justesse. Les deux entraîneurs doivent avoir un sentiment mi-figue, mi-raisin. L’organisation et la mentalité étaient bonnes. Pour Montanier, la mission est accomplie pour son premier Clasico. Après la victoire face à Poznan, c’est une semaine positive. Pour Kompany, il était important de se rassurer d’un point de vue défensif et global après le match au Beerschot. Car personne n’aurait accepté une défaite."

2 T rop de déchets.