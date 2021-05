1. "Emilio ne veut pas d’un projet qui n’a pas de sens"

"Pour l’instant, les Métallos n’ont clairement pas les armes pour lutter en D1A. Emilio Ferrera l’a admis et a dit qu’il n’était pas encore certain de prolonger. Il met la pression sur la direction. Il n’a pas envie de s’embarquer dans un projet qui n’a pas de sens et dans lequel il ne fera qu’une chose : lutter contre la relégation. Seraing devra forcément passer par la case recrutement. J’ai assisté aux montées du Beerschot, du Cercle, d’OHL, de l’Antwerp, etc. Comme l’Union cette année, ces clubs avaient déjà un noyau consistant et préparé à la D1A. Je pense qu’il y a un petit peu de friture sur la ligne entre le club, la direction et Emilio."

2 "Il y a parfois une surinterprétation des datas"