1. "Vu nos résultats catastrophiques en Europe… Osons !" "Il y avait une équipe qui ne voulait pas - ou plus après l’ouverture du score : le Club Bruges. Et une équipe qui ne pouvait pas : Genk. Les buts qui sont tombés sont improbables ou résultent d’une erreur. Une forme de stérilité émanait de ce duel. Vu nos résultats catastrophiques en Europe, on se dit qu’il faut qu’on joue un peu. On ferme tout, on cadenasse tout… Osons ! Le Racing est-elle vraiment une équipe pour jouer comme ça ? Poser la question est sans doute y répondre."