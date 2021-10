1. "L’arbitrage n’a vraiment pas été à la fête"

"Je n’aime pas cela mais il est compliqué de ne pas parler du VAR ce week-end. Il y a eu énormément d’erreurs. C’est à se demander à quoi il sert. Lors de Bruges - Courtrai, comment ne peut-il pas indiquer à l’arbitre l’énorme faute commise sur Badammosi. Les Kerels ont été floués. Le temps qu’il a fallu pour que le hors-jeu se décide au Standard est incroyable. Cette lenteur tue le foot. C’est en plus difficile de savoir s’il y avait hors-jeu même avec les lignes. Enfin, Saint Trond - Anderlecht n’a pas été en reste sur les décisions litigieuses. Il n’y a jamais eu penalty sur Kouamé. Sur le coup franc de l’égalisation trudonnaire, Murillo est ceinturé. Ce n’est pas possible que cela ne soit pas vu tant c’est criant. J’en viens à croire sur cette dernière situation que le referee opte pour la compensation. En tout cas, c’est bien d’organiser des réunions entre les entraîneurs et le corps arbitral ainsi que de communiquer mais de telles erreurs décrédibilisent l’assistance vidéo.