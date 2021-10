Romain Izzard et François Garitte

Romain Izzard et François Garitte

Romain Izzard et François Garitte

Le duel entre Dante Vanzeir (23 ans) et Georges Mikautadze (20 ans), qui ont tous les deux inscrit 19 buts la saison dernière en D1B avec l’Union saint-gilloise et Seraing, promet d’être alléchant. Le Géorgien, né à Lyon et formé à Metz, avait finalement été désigné meilleur buteur de la compétition, à la faveur de ses buts inscrits en déplacement.

Ce samedi, les deux buteurs voudront faire plier leurs adversaires dans cette rencontre entre deux promus qui avancent de manière très décomplexée dans cette D1A.

À l’image de nos deux attaquants, dont nous avons dépeint le profil avec trois joueurs qui les ont affrontés récemment : Thibault Peyre (Malines), David Hubert (Zulte Waregem) et Siebe Blondelle (Deinze).