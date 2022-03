Dussenne : C'était un match d'hommes, il y avait beaucoup de duels. Il fallait répondre présent. On a un tout de même un goût amer, car il y a ce poteau à la fin de Sissako. Il y avait la place pour faire mieux, surtout en première période. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content, mais ça reste dommage ce match nul. C'était un terrain compliqué, c'était difficile de faire de beaux gestes. Notre défense à trois fonctionne bien, on s'entend bien et on reste sur deux clean-sheets.

Henkinet : On avait une bonne organisation aujourd'hui. On se renouvelle un peu dans le jeu, il y a plus de pressing sur l'adversaire. Je n'ai pas eu beaucoup de travail, mais il faut être présent quand les ballons arrivent. Ce n'est pas simple non plus d'avoir ce rôle. C'était un match assez fermé, ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre. C'est un nul logique. On forme un bon groupe avec Bodart, on supporte celui qui joue. S'il garde le zéro derrière, je suis content pour lui et inversement.

Van Cleemput : Il y a eu pas mal de provocations sur la fin entre les deux équipes. C'est normal, ça fait partie du foot. C'était un match serré. On n'a pas donné beaucoup d'occasions, mais on n'en a pas créé assez non plus. En première mi-temps, on a bien pressé, mais on était un peu plus bas en seconde période. C'était difficile de créer de l'espace dans leur bloc, mais c'est grâce à leurs défenseurs et non à cause de nos attaquants.

Raskin : Les deux équipes ont fait un bon match. On a eu une période de flottement en début de seconde mi-temps. On s'était bien adapté tactiquement en première période. Il y a eu un peu de fatigue au retour des vestiaires, on n'est pas bien rentré et on a donc reculé. Cimirot me fait du bien à moi, mais aussi à toute l'équipe. Je sais que je peux aller vers l'avant, car il est toujours derrière moi. Il me permet d'être plus libéré offensivement. Il n'y a pas de rancune avec Ilaimaharitra, c'est un derby, ça fait partie du foot.

Still : C'était un match moyen techniquement en effet, mais le terrain était très difficile. Ce n'est pas une excuse, mais ça n'aide pas. Au niveau de l'engagement, c'était top, tout comme le niveau de pressing des milieux de terrain. Je suis d'accord que ce n'était pas un grand spectacle, mais il faut d'abord s'assurer du résultat. Il fallait rester sérieux et organiser dans ce genre de match.