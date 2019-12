Le car du RSCA n’a pu quitter le stade de Sclessin qu’à 18 h 05 dimanche. Parce que la police filtrait tous les bus de supporters du Sporting.

Ils étaient fouillés et photographiés un à un pour trouver celui d’où les hooligans avaient pu s’échapper dans une zone réservée au Standard une heure avant le coup d’envoi, provoquant une grosse bagarre. On a dénombré plusieurs blessés légers parmi les supporters liégeois, surpris par cette attaque à coups de poing, de chaises et de pierres. Des voitures ont aussi été cassées.

Les policiers ont finalement mis la main sur le car fautif. Le chauffeur risque gros. Au départ, il semblerait qu’un rendez-vous avait été fixé entre hooligans rouches et mauves pour en découdre le long des quais.