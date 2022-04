Eleven réagit à l’affaire Cercle-Gand: "Notre caméraman n’est pas en faute" Division 1A Y. T. "Notre caméraman n’a pas commis d’erreur. Il a fait son travail comme il devait le faire." Voilà la réaction de Jan Mosselmans, Head of Content de la chaîne Eleven Sports, par rapport à l’émoi qu’à provoqué le premier but du Cercle Bruges contre La Gantoise. © Belga

Pour rappel : Thibo Somers était probablement en position hors-jeu au moment de marquer le 1-1, mais le caméraman de MediaPro n'était pas arrivé à son poste à l'heure, car il avait dû filmer peu auparavant l'hommage à Miguel Van Damme organisé juste avant le match. La caméra (automatisée) avait bien envoyé des images, mais elles n'étaient pas optimales selon le VAR. En conséquence, les arbitres vidéo n'avaient pas réussi à tracer la ligne de hors-jeu. Gand a déjà annoncé qu’il fera le nécessaire pour obtenir des dommages auprès de la ou des parties responsables.



Mosselmans, lui, est clair : "La tâche première du caméraman est de contribuer à la réussite de notre programme télé. En concertation avec le Cercle et Gand, nous avons voulu fournir les meilleures images possibles de l’hommage à Miguel, ce qui me semble justifié. Tant que le VAR fait appel à des moyens de production externes, ce genre de problèmes va encore se produire. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait savoir dans une lettre à la Pro League. MediaPro n’a pas de reproches à se faire. Il n’existe d’ailleurs pas de relation contractuelle entre la production télé et le VAR."