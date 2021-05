Il va y devenir le patron de l’Académie des jeunes. Il ne va donc pas seulement être le relais entre les U21 et le noyau A, comme lors de son passage à Anderlecht. Manu, le frère d’Emilio, est actuellement coach des U21. Les Buffalos souhaitent que plus de jeunes percent, comme à Anderlecht et au Standard, et comptent sur l’expertise d’Emilio.