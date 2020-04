Incroyable mais vrai : 7 clubs professionnels les 24 que comptent la D1A et la D1B ont été éjectés mercredi, soit quasi 30 % des effectifs !

En l’état, le Standard, Ostende, Mouscron, Virton, Lokeren, Lommel et Roulers devront jouer dans le foot amateur la saison prochaine. Et même en D2 amateurs avec trois points de pénalité dans la plupart des cas (seuls Mouscron et Ostende ont le droit de jouer en D1 amateur pour l’instant).

Pour ces 7 clubs, il pourrait quand même y avoir une bonne nouvelle dans cette journée noire : la remontée vers le sommet du football belge devrait compter une marche en moins. La D1B semble amenée à disparaître.