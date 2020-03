La compétition étant suspendue, plusieurs clubs ont décidé d'annuler les entraînements prévus ce vendredi.

Depuis ce jeudi soir, on sait que la dernière journée de la phase classique n'aura pas lieu ce week-end. Les Playoffs sont également en danger. Dans plusieurs clubs de Pro League, on a décidé de prendre des mesures en interne.

Ainsi, à Anderlecht, les repas prévus pour les joueurs ont été annulés, tandis que l'entraînement du matin a été décalé à midi.

Du côté de l'Antwerp et de Malines, on a pris des mesures encore plus radicales en annulant purement et simplement les entraînements.