K. S., C. F., P. B. et Ju. Pa.

Anderlecht a décidé de prendre des mesures strictes pour ses employés, dont ses joueurs, suite au développement du coronavirus

À Neerpede, il est strictement interdit de s’embrasser et de se serrer la main, jusqu’à nouvel ordre. Quelle est la situation dans les autres clubs de Pro League ?

Standard : on ne s’affole pas avec la propagation du virus. Les membres du club ont reçu un e-mail émanant des ressources humaines avec des explications sur le coronavirus ainsi que quelques conseils pratiques, comme se laver les mains régulièrement. Plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique ont aussi été installés à l’Académie et au stade. À l’heure actuelle, aucune obligation ou aucun protocole n’a été imposé aux joueurs et membres du club.

Charleroi : les joueurs et le personnel ont été informés par le docteur des mesures d’hygiène à prendre et il a été conseillé de ne plus se faire la bise et/ou serrer la main.

Mouscron : aucune mesure n’a été prise jusqu’ici.

La Gantoise: par mesure de sécurité, le club a reporté une séance de dédicaces prévue ce mercredi.