Eupen a partagé l'enjeu 1-1 face à Waasland-Beveren lors de la 12e journée de Jupiler Pro League samedi. Mené au score après le but de Frey (11e), les Germanophones ont égalisé en fin de match via Koch (84e).

Dans un début de match très fermé, les Waeslandiens ouvraient le score sur leur première occasion de la rencontre. Oublié par la défense eupenoise, Frey trouvait le fond des filets d'une frappe croisée (11e). Mené au score, Eupen tentait de recoller au score mais les Germanophones ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense de Waasland-Beveren.

Après la pause, les troupes de Nicky Hayen ne passaient pas loin du 0-2 mais l'envoi de Sinani terminait sa course au-dessus du but (52e). En difficulté face au bloc waeslandien, Eupen passait à deux doigts de l'égalisation. Agbadou envoyait le ballon au fond après un tir sur le poteau de Prevljak mais le but était annulé pour une position de hors-jeu (77e).

Les 'Pandas' continuaient à pousser pour égaliser et était récompensé à la 84e minute grâce à un but de Meno Koch qui prolongeait le centre d'Amary Baby dans le but de Nordin Jackers. Eupen poursuivait son pressing mais ne parvenait plus à inquiéter Jackers et devait se contenter d'un point.

Au classement, Eupen reste avec 11 points tandis que Waasland-Beveren occupe toujours la 17e et avant-dernière place avec 5 points.