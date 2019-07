Encore un succès pour Eupen, vainqueur 3-1 d'OFI Crète. Le Club Bruges a remporté aux tirs au but ses Matines face au Sporting Portugal (2-2).

Seul au milieu de la défense portugaise, David Okereke a profité de l'occasion pour inscrire son premier but brugeois (16e, , 1-0). Mais le Sporting est revenu à la marque sur un penalty transformé par Bruno Fernandes (45e+2, 1-1). Deux minutes après être monté au jeu, Jovane Cabral a donné l'avance aux visiteurs (53e, 1-2). Après une occasion manquée des Portugais (59e), Hans Vanaken a égalisé sur penalty (62e, 2-2). A partir de ce moment-là, les coaches ont multiplié les changements et le match a perdu de son intensité. Les tirs au but ont désigné le vainqueur: 4-3 pour le Club bruges. Ruud Vormer, Siebe Schrijvers, Matej Mitrovic et Okereke ont tranformé le leur tandis qu'Arnaut Groeneveld et Simon Deli l'ont manqué.

Déjà vainqueur à Leverkusen (3-4), Eupen a signé un nouveau succès face à l'OFI Crète. Flavio Ciampichetti (9e, 1-0), Bautista Orgilles Jon (44e, 2-1) et Megan Laurent (68e, 3-1) ont inscrit les buts des Pandas alors qu'Erik Parsson avait redonné temporairement espoir aux Grecs (37e, 1-1)

Après sept matches contre de modestes sparring-partners, l'Antwerp a battu un adversaire de valeur Utrecht (3-2). Bien que Laszlo Boloni ait aligné sa probable équipe de départ, les Néerlandais ont pris les devants par Justin Lonwijk (18e, 0-1) et Sander van de Streek (26e, 0-2). Geoffry Hairemans a directement réduit l'écart (28e, 1-2), Lior Refaelov a égalisé (50e, 2-2) et Simen Juklerod a donné la victoire aux Anversois dans les arrêts de jeu (90e+1, 3-2).

Le Cercle Bruges s'est incliné 1-0 face à Auxerre. La formation de Ligue 2 a fait la différence grâce à Hamza Sakhi, qui a ponctué un effort personnel dans le rectangle d'une frappe sous la barre du but brugeois (61e).

Courtrai s'est incliné 4-1 à Roulers.