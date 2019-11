L’Alliance pourrait devoir refuser du monde pour le match de samedi contre le Standard.

Après la dernière trêve internationale de l’année, la Pro League reprend ses droits cette semaine.

Avec dès ce soir le match d’alignement entre l’Antwerp et La Gantoise et le duel de Flandre occidentale entre le Club Bruges et Ostende vendredi. Viendra ensuite le duel de la province de Liège, avec Eupen qui reçoit le Standard ce samedi à 18h.

“C’est l’un des matchs les plus importants pour nous”, souligne Michael Reul, le conseiller aux médias du club germanophone.

Tellement important que le Kehrweg risque d’être plein comme un œuf pour la réception des Rouches. Sur les quelque 8300 places que compte le stade, presque toutes ont déjà trouvées preneurs.

“Il ne reste que 500 tickets disponibles. La prévente se poursuit ces jeudi, vendredi et samedi. Nous avons bon espoir de vendre toutes les places restantes. On pourrait même devoir refuser du monde pour la première fois de l’histoire du club”, prédit encore M. Reul.

Habitués à jouer en moyenne devant 3000-3500 fans, les Pandas auront droit à une belle ambiance samedi.