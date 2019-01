La KAS Eupen a engagé le joueur international tunisien Youssef Msakni. L'attaquant de 28 ans sera prêté jusqu'à la fin de la saison par le club de la Stars League qatarie Al Duhail SC.

Youssef Msakni a été aligné 49 fois avec l'équipe nationale tunisienne et a marqué 9 buts lors de ces matches internationaux. En première division tunisienne, l'attaquant, qui peut être utilisé aussi bien en position d'ailier gauche quedans une position axiale, a marqué 37 buts. Il a marqué 67 fois en Stars League du Qatar. Youssef Msakni a été meilleur buteur en Tunisie (2011-2012) et a été élu footballeur de l'année à deux reprises

Youssef Msakni a réalisé un rêve dans sa carrière de footballeur en rejoignant l'Alliance. Christoph Henkel, directeur général de la KAS, explique : "Grâce aux bons contacts de la KAS Eupen avec le champion du Qatar Al Duhail SC et à la volonté absolue de Youssef Msakni de jouer au football en Europe, nous avons réussi à engager ce grand joueur jusqu'en fin de saison. Cela nous réjouit énormément et nous donne l'occasion de renforcer notre attaque. Contrairement à notre plan initial qui prévoyait de ne plus procéder à d'autres transferts, nous sommes très heureux de saisir cette opportunité ", déclare Christoph Henkel, directeur général de la KAS.