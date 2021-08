Mauvaise surprise pour les Anversois, logiquement battu par les Chypriotes.

Une grosse claque ! Les Anversois ont semblé se promener sur le terrain de l’Omonia, menant logiquement au score, grâce à Benson (26e). Mais cette promenade de santé s’est transformée en sieste, sous la chaleur chypriote. Et les locaux en ont bien profité, en menant 3-1, à la 55e minute de jeu.

Dos au mur, l’entraîneur du Great Old Brian Priske a fait monter sa nouvelle star : Radja Nainggolan. Un changement payant. Dans la foulée, c’est le Japonais Miyoshi, entré au même moment, qui réduisait l’écart, alors qu’Eggestein loupait l’occasion d’égaliser, juste après.

On pensait les Belges capables de prendre l’ascendant. Plus costauds physiquement et meilleurs techniquement. Mais comme avant et après la pause, ils ont fait preuve de suffisance… et surtout d’une grosse faiblesse défensive. Engels se faisait chiper le ballon en tant que dernier homme et obligeait De Laet à intervenir en situation de 3 contre 1. Puis Seck se faisait prendre de vitesse et commettait un penalty converti par Atiemwen, pour le 4-2.

(...)