Pour le café en terrasse, on repassera. Le mercredi 15 septembre avait des airs d’automne belge avant l’heure. Sur un parking du côté de Visé, on tourne en rond pour rester chaud en attendant Loïc Vliegen, cycliste pro chez Inter Marché-Wanty Gobert, et Jelle Van Damme, ancien joueur du Standard et d’Anderlecht.