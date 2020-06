Pour faire changer les mentalités, Faris Haroun mise d’abord sur l’éducation.

La voix est posée. Le discours mesuré. Mais les mots de Faris Haroun prennent une résonance toute particulière dans le contexte actuel. Tout en dessinant une évidence devenue presque banale et effrayante.

"Le racisme ? Disons qu’il y a plusieurs niveaux, mais c’est quasiment tous les jours", expose le médian de l’Antwerp. "Cela peut être quand je suis au volant et que je me fais contrôler par rapport à ma voiture, quand je rentre dans un magasin et qu’on ne me voit pas comme un client potentiel. Ou quand j’allais en boîte plus jeune : si je n’étais pas avec un ami blanc ou même avec des filles, je ne rentrais pas. Même avec un costume six pièces. On a grandi avec cela et cela a forgé notre caractère."

(...)