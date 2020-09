C. F. (avec L.-P. E., F. G. et J. Pa.)

Faut-il revenir au stade dès ce week-end ? Les autorités et les clubs disent oui, mais la réponse n’est pas aussi simple pour les fans.

La trêve internationale leur a semblé interminable avec tous ces matchs de Ligue des nations où le huis clos était imposé par l’UEFA. Eux n’attendent qu’une chose : revenir dans les stades de Pro League. Dès ce week-end pour les plus chanceux dont le club joue à domicile.

Le protocole mis en place leur paraît adéquat. Ils sont prêts à le respecter, malgré l’absence de buvette et l’obligation du port permanent du masque. "À partir du moment où les règles sanitaires sont respectées et la Ville a donné son accord, il n’y a pas de raison d’être contre un retour au stade", estime Xavier, président de l’Amicale des Supporters de Charleroi. "Le seul problème sera dans le choix de sa bulle. Il faudra faire des choix cornéliens pour savoir avec qui on va au stade mais c’est une autre histoire."