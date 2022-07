Sans Charles De Ketelaere, le Club Bruges battu 2-4 par le FC Copenhague

Pourtant, les Blauw & Zwart ont creusé un double écart grâce à Ruud Vormer (23e, 1-0) et Ferran Jutgla (32e, 2-0). Lors de la seconde période d'un match de 120 minutes, le champion du Danemark a refait son retard par Pep Biel sur coup franc et penalty. (70e, 75e.). William Boving (110e, 2-3 et Roony Bardghji (115e, 2-4.) ont donné la victoire à l'équipe de Jess Thorup.

C'est la première défaite de Bruges, qui a collectionné deux victoires et un partage. Mercredi, le Club affrontera le FC Utrecht.