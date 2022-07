La reprise de la Pro League en 10 questions : Le Club Bruges brillera-t-il en Ligue des Champions ? (8/10)

Le Club Bruges sera un des favoris pour le titre en Belgique. Impossible de le nier au vu de la fin de saison des Blauw en Zwart en Pro League et leur nouveau trophée en Pro League. Le troisième d’affilée.

Bart Verhaghe a investi pour que son équipe gagne le titre car il savait que la défunte saison était la dernière à offrir un ticket direct pour les poules de la Ligue des Champions et aux millions qui en découlent. À partir de la saison 2023-24, le champion de Belgique devra passer par des tours qualificatifs.

Cette qualification est une nouvelle occasion de briller sur la plus grande scène européenne. Le Club Bruges n’a jamais vraiment déçu en poules de la C1 mais sans pour autant briller sur la continuité.

Tout le monde se souvient de leur match à Madrid (2-2) face au Real, des victoires contre le Zénith Saint-Petersbourg (1-2 et 3-0) et des partages contre la Lazio (1-1 et 2-2), même si le dernier leur a coûté la qualification pour le tour suivant.

Les Blauw en Zwart rêvent encore d’un huitième de finale historique et aimeraient y parvenir cette année.