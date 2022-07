Accueil ... ... Division 1A FC Bruges Rencontre avec Ferran Jutglà, la nouvelle pépite du FC Bruges: "Sergio Gomez me battait à chaque fois" Rencontre avec Ferran Jutglà, le nouveau buteur catalan des Blauw en Zwart. Pierric Brison Spécialiste Club Bruges ©JC Guillaume

Venu tout droit du FC Barcelone et auteur de 6 buts en 5 matchs de préparation, les attentes sont grandes autour de Ferran Jutglà (23 ans). Après le départ de Dost et les transferts futurs de CDK et Okereke, le Club Bruges s'est trouvé un nouveau numéro...